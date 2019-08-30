港故mini：愛犬疑受催淚彈影響咳嗽肚瀉　狗主憂對人影響更大

過去兩個多月，因反修訂《逃犯條例》而引發各區多次出現示威衝突，警方頻繁在居民住所附近施放催淚彈驅散示威者，因而惹來很多街坊的不滿，除擔憂自己健康之外，亦關注家中毛孩的安全。動物醫護界將會在今天晚上，在中環遮打花園舉行集會，批評警方使用催淚彈可能會危害動物健康及其安全，並對警方擕帶警犬處理遊行示威表示不滿。

催淚氣體無孔不入 犬者疑出現脫水情況

旺角在兩個多月內，多次爆發大型警民衝突，警方在旺角警署附近施放多枚催淚彈驅散示威者。家住旺角，擁有兩隻愛犬的鄔媽，對催淚氣體的威力深有體會：「我點樣避、點樣防禦呢？閂晒所有窗，只係開冷氣，或者係唔再帶佢去近示威嘅地方，以為可以解決到，但原來都係唔得！」

她的愛犬之一「烏啄啄」，在警方於旺角施放催淚彈之後，開始出現不斷打噴嚏、咳嗽以及脫水等情況。平時不愛喝水的烏啄啄，竟然比平日喝多了兩、三盆水，鄔媽坦言是前所未有之多：「佢正常嘅時候，佢飲嗰個水杯、水盆，可能只係一半至四分之三嘅水，但到附近放咗幾次催淚彈之後，佢每一晚、差唔多每一日，都飲兩至三盆水。」

「放狗」之路充斥催淚煙殘餘物 「烏啄啄」開始肚瀉不止

鄔媽每天都會帶「烏啄啄」到花墟公園附近的空地與其他「狗友」聚會，而旺角警署是他們到「聚會點」的必經之路：「因為我哋狗主無論點樣過去，大部分都會喺花墟，比較寧靜嘅地方放狗嘛，所以無論你喺我哋嘅街口，即係水渠路嗰邊過嚟都好，或者係基隆街嗰邊過嚟，其實旺角警署係唔可能唔經過㗎。」

意想不到的是，「烏啄啄」在街上開始出現肚瀉的情況，即使鄔媽以她往日的處理方法，停止讓「烏啄啄」食狗糧，餵牠吃益生菌調整腸胃，亦無法解決這個問題：「我發現佢嘅大便突然爛晒！」

網上尋求協助 狗友亦有相似情況

對「烏啄啄」十分了解的鄔媽，開始意識到情況不妥，因而在網上的狗群組發帖子，描述「烏啄啄」的情況並尋求協助，發現不少「狗友」亦有相似情況。

而她在放狗期間，與一旺角街坊閒聊，發現街坊與她亦有相同經歷。那街坊擁有三隻小狗，牠們意外直接吸入催淚氣體，年紀較大的那一隻小狗甚至因而「痾血」。

催淚煙影響大 鄔媽憂對人體有害

鄔媽對愛犬無辜受罪大感無奈，又認為狗的嗅覺比人類靈敏，能夠感受到催淚煙殘餘物的存在，但人卻難以察覺它們的存在，認為人吸入催淚煙的後果仍是未知之數：「你諗一諗，狗好靈敏，佢聞得到，但係人呢？其實人可能係佢哋唔知道，或者吸咗幾多其實大家都唔知道。」

今集《港故mini》用大約3分鐘，分享旺角居民鄔媽的愛犬「烏啄啄」誤吸入催淚煙後的情況。

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