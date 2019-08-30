政Whats噏：曾稱毋須發展郊園　凌嘉勤任公園委會主席

現屆政府面對多個火頭，絕對係一個令人難以忍受嘅熱廚房，呢個熱廚房鬧人才荒已非今時今日嘅事，今日(30日)又再有舊人獲委任公職，今次就輪到曾開腔毋須發展郊野公園嘅前規劃署署長凌嘉勤去染指郊野公園，仲要新獲委任就做相關委員會嘅主席，喺依家土地房屋咁缺乏嘅情形下，唔通係想暗示唔會發展郊野公園？

發展郊野公園一向都係極具爭議嘅議題，單係環保團體同保育人士所施予嘅壓力已經非常龐大，不過香港多年嚟都面對房屋問題，樓價高又唔夠地建屋，所以幾年前政府已謀住發展郊野公園，但呢個建議明顯係燙手山芋，就連當年身為規劃署署長嘅凌嘉勤都曾經開腔表明，現階段冇需要發展郊野公園用地。

之後發展郊野公園一事，一直都未有實際行動，而凌嘉勤亦喺約3年前退休，不過佢今日就獲政府委任為郊野公園及海岸公園委員會主席，任期由後日開始，為期2年。呢個委員會負責考慮郊野公園、海岸公園等嘅政策同計劃，並向郊野公園及海岸公園管理局總監提供意見。不過佢過去明確反對發展郊野公園，到底政府係揀無可揀先搵佢，定真係唔想發展郊野公園呢？

凌嘉勤接受查詢時話，其反對發展郊野公園嘅睇法一直無變，立場好公開同清晰，重申今次角色被動，覺得幫到手就接受政府委任，估計係因其城市規劃經驗先獲政府睇中。

佢又補充，自己一向係支持大規模改造棕地並發展成新市鎮，同埋喺維港以外大規劃填海，現時政府都朝呢兩個方向工作，好似古洞北新發展區、「明日大嶼」等計劃，強調要兩者並行先可以解決香港土地問題，至於政府係咪因為佢反對發展郊野公園而作出任命，佢就話唔知喇。

講真嗰句，大家都記得，港大榮休教授周永新完成退休保障研究後，政府唔肯推行，亦都記得土地供應專責小組做完諮詢後，政府又硬推「明日大嶼」，依家真係唯有祝福凌嘉勤未來2年畀嘅意見，政府會肯聽啦。

講開又講，現屆政府有唔少前官員，重出江湖擔任公職，好似凌嘉勤現時都孭房協副主席一職，亦獲政府委任為數碼港董事，而其他例子就有公務員事務局前局長張雲正、財經事務及庫務局前局長陳家強等，政府唔係鬧人才荒都無人信喇！