修例風波：中環多場集會　警追截玩雷射筆示威者

【21:25】基督徒集會近九成人散去後，現場有示威者照射雷射筆，大批警員突然衝出追截，部分示威者四散，未有人被捕。

反修例集會示威持續，今晚中環有多場市民集會。動物醫護界今晚(30日)於中環遮打花園發起集會，促請警方停止使用暴力及保護動物權益，他們亦不滿警方早前在鬧市大規模使用催淚彈，有警犬在現場卻無防護口罩。發起人Grace希望藉集會為動物發聲，向催淚煙說不。大會宣布有250人參與。

Grace指早前計劃與另一組織舉行集會但告吹，她認為現時情況不能再等，故再發起集會。本身是獸醫的她指，近期有很多客人向她查詢動物中催淚彈的情況，亦有動物懷疑中彈送到其診所求醫，她對此感到心痛，希望政府正視。

另有網民趁今日重光紀念日74周年，晚上在中環和平紀念碑發起默站行動，約200人參與，大多手持鮮花、用手掩右眼默站，或舉起「香港保衞戰」、「中國摧毀《中英聯合聲明》」的標語。部分人持港英旗、英國國旗等參與。

一街之隔皇后像廣場有基督徒集會，約300至400人唱詩和祈禱。