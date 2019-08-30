修例風波：警方大搜捕之際　黎智英又攪局

民陣原訂明日(31日)舉辦反修例集會及遊行，但遭警方反對，警方則於遊行前夕進行大搜捕，多名港獨自決人士被拘捕。過往多次於遊行隊頭「扮指揮」、有「漢奸黎」之稱的壹傳媒黎智英卻於此際與多名泛民主派人士密會，令外界懷疑眾人又密謀攪局。

今次密會於黎智英位於何文田的寓所進行，今午(30日)約12時半，黎的座駕直接駛進大宅，當時前座乘客為民主黨前主席李永達，至於後座的窗簾則被拉下，行徑鬼祟。眾人密會約2小時，於下午2時半登上黎的座駕離開，座駕先駛至旺角警署，見李永達、民主黨立法會議員林卓廷，以及曾將黎智英部份捐款「袋住先」長達九個月的工黨前立法會議員李卓人率先下車離開。

之後座駕到了中環雪廠街讓民主黨前主席何俊仁下車，再直達半山馬己仙峽道，將外號「李漢奸」的民主黨創黨主席李柱銘送抵家門前，服侍周到。眾人在此敏感時刻密會，未知是否與警方大搜捕反修例示威者有關，亦未知是否與民陣取消明日遊行集會有關。

黎智英於過去兩個月多次現身反修例遊行並帶頭「扮指揮」，早前被國務院港澳辦公室點名批評為慫恿、支持激進暴力分子的幕後黑手，更被中央政法委點名炮轟為「禍港四人幫」之首，與李柱銘、何俊仁及前政務司司長陳方安生賣港投美；而近期示威者暴力升級，黎等人密會攪局次數亦變得頻密。