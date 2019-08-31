修例風波：守槍房休班警離開警署遭3刀手伏擊　身中多刀

昨晚(30日)11時21分，一名駐守葵涌警署槍房警員，收工離開警署，步至近葵芳港鐵站對開，突遭3名俱穿黑色上衣男子手持約一呎長利刀襲擊，身中多刀，包括手臂2刀，背脊及右膊頭亦遭斬傷，傷口見骨；現場血漬斑斑，他當時仍有知覺，及後由救護車送往瑪嘉烈醫院救治。

有消息指，3名刀手逞兇後，沿葵仁路逃至新都會廣場後失去蹤影，懷疑跑入上址大廈躲避，大批警員趕至醫院調查，同時「兵分多路」，並在現場一帶兜截，及於新都會廣場外圍展開搜捕，氣氛緊張。遇襲警員45歲，原駐守荃灣警署，不久前調到葵涌警署，手部傷勢嚴重，部分手指幾近斬甩，其妻獲悉後亦趕至醫院了解情況，得另有消息指，事發時事主剛放工離開警署，詎料步至不遠處，即遭兇徒舉刀揮斬，對方似早有預備，行兇動機有待警方跟進。

有目擊者表示，事發時在葵涌警署附近的好爵中心對開巴士站等車，期間留意到一個電話亭，有3名男子各據一方；其中一人站於電話亭內，其餘2人分別站在電話亭入口及側邊，各人俱穿着黑色衫及戴口罩，未幾一名秃頭胖漢走近上述3人，雙方交頭接耳一番後，相隔不足一分鐘，3名刀手突然趨前至巴士站，向該名休班警員揮斬，在場候車乘客受驚爭相走避，場面混亂。

其後，被斬多刀警員，負傷向葵翠邨方向突圍而逃，惟跑至附近一處石壆不支倒地；兇徒則往新都會廣場逃去。

至凌晨2時許，有警員上防暴裝備進入巴士總站內搜證。