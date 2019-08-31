見證流行唱片43年榮枯　元朗溫拿樂舍10月結業

屹立元朗四十三年的唱片店「溫拿樂舍」宣布在今年十月結業，七十歲周老闆憶述，一九六七年開業時值流行唱片的盛世，「啲人排係出面等返貨，冇封套都搶住要」，到現時互聯網發達，人人都拿着手機聽歌，只能轉攻歷久不衰的粵曲唱片。見證唱片行業從蓬勃到衰落，周伯相信會有長江後浪推前浪，並以黑膠唱片寄語行業，指曾沒落至無人買，到如今竟有經典黑膠動輒賣過萬港元，希望年輕一代把行業復興。

元朗同樂街的「溫拿樂舍」曾經三遷，但一直扎根元朗，店面不算大，但充滿懷舊氣息，除難得一見的唱片外，更擺放了已消失於人前的打字機及日產計數機等。周老闆表示，年輕時熱愛中外流行曲，當時香港有許冠傑、張國榮及四大天王等，日本又有山口百惠及中山美穗等，港人願意花錢買唱片，可謂十分賺錢。他解釋，店名「溫拿樂舍」亦是取名於當年紅極一時的溫拿樂隊，「溫拿代表Winner，後生時邊個唔想贏？」

周續稱，九六年盜版橫行到互聯網發展，都給予唱片業重重一擊，生意由有分店減回現在的一間，亦多靠數十年來感情深厚的熟客幫襯。他表示，隨着年紀漸大，長年累月在音量大的環境下工作，自己的聽覺有些衰退，加上兒女早已有自己事業，無意繼承父業，只能無奈結業。談及最不捨的，周竟稱是伴隨他打拚逾四十年的收銀機，該收銀機既可手動又可電動，在當時算十分前衞，但到今日已是停產已久的「古董」，周稱對它情有獨鍾，曾有人出價收購亦被他一口拒絕，「因為佢幫我賺過好多錢」。

告別近半世紀的生意，周雖有不捨，但感嘆「終於可以抖下」，又稱四十多年前與太太結婚時答應她會同遊台灣，惟因放不下店舖而未能成事，「生意好時唔捨得行開，生意唔好就唔敢行開」，笑言太太一直頗有微言「話我呃佢」，十月後終可兌現多年承諾，未來更打算全職湊孫享清福。