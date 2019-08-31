水署工程污染食水　將軍澳廣場停水折騰居民

大熱天時連續多日無水沖涼，慘過焗桑拿！水務署疑因調動供水網絡時，部分水管底部的沉積物沖進將軍澳廣場屋苑內部供水系統，導致該屋苑的食水變黃及有黑點，需要一連三日停水清洗水缸，住戶多日「斷水斷涼」。惟水務署網頁通告竟指事涉該屋苑「用戶自行維修水管要求水務署閂水制」，惹來屋苑物業管理處不滿，已去信水務署署長要求交代，聲言若未獲合理回覆，不排除向申訴專員公署投訴，並保留追究水務署的權利。

將軍澳廣場共有八座逾萬戶。住戶於本周三晚起，發現食水變黃及有黑點，物管處經了解後，發現事涉及水務署於寶康路進行工程。屋苑雖然清洗食水缸並重新注水，惟食水仍呈污黑，需再重新清理。

「兩日都無水沖涼，大熱天時點頂！」有受影響的住戶投訴，指水務署聲稱周四可恢復供水，惟時間一改再改，至昨日黃昏仍未恢復供水。水務署安排三部水車和四個水缸車臨時供應食水，記者昨日實地視察，不少住戶帶同水桶、膠樽等輪候取水，洪先生與太太更出動手推車運水回家，他指近日要到會所沖涼，亦有居民表示要改為出外用膳，甚為不便。

水務署回覆指本周二為寶康路與靈康路交界一條直徑一百五十毫米的食水管進行緊急維修工程。為免將軍澳市中心一帶居民於緊急維修期間停水，已安排調動供水網絡。同日晚上，水署接獲將軍澳廣場部分用戶食水變黃及出現黑點的報告，隨即與管理處跟進並沖洗附近供水喉管。該署正進行緊急臨時供水工程，昨晚稍後時間分階段恢復供水。

水務署又指已化驗屋苑附近供水網絡的水辦，顯示食水水質安全。為防同類事件發生，該署會檢討調動供水網絡的相關程序，並就內部溝通不足以致網頁所載的緊急暫停供水原因一度有誤，向屋苑管理處及居民致歉。