政Whats噏：參觀台灣乳攝車　蔣麗芸促港資助乳癌篩查

立法會議員蔣麗芸（Ann）近日去咗台灣考察當地嘅乳癌篩查經驗，期間去睇咗架「乳攝車」，佢話，呢架車係去到不同地區，免費幫婦女做乳癌篩查，而香港依家做乳癌篩查仲係好貴，覺得香港政府應該資助一下，如果一段期間內半價或免費，一定有好多人去篩查，批評若港府連醫療呢啲民生嘢都做唔到，就真係好失敗。

Ann近日喺社交網站貼文話，今次考察有參選呢間乳攝車，話呢架車功勞好大。佢接受查詢時講起，今次可惜時間有限，自己試唔到做篩查，但就大讚呢架車好方便，駛到地區做篩查嘅話，市民落樓就做到，唔使預約去醫院咁遠，仲要免費添，可以鼓勵市民做好預防乳癌嘅準備。

佢話，其實做好預防，變相能夠節省醫療開支，因為大部分三、四期嘅乳癌病人都從未做過篩查，前期預防工作所需嘅費用，相比要治療癌症病人嘅醫藥費少得多，港府一早就應該擺多啲資源去做好乳癌篩查，咁先真正治本喎。

佢又講起，今次行程真係好感慨，台灣嘅醫療比香港好得多，尤其專科服務，香港市民要去公立醫院照下隻眼，隨時都要等兩年，政府既然有能力去做，就應該以民為本，大刀闊斧做好醫療改革咁話。