東網透視：木家具技藝列非遺　匠工廢木入榫拼家具

憑着木匠一雙巧手，斷木殘枝都可有第二生命。木匠林池（池哥）本着「樹木有生命」的精神，廿年來收集棄置木材大改造，技藝高超的他不用一根釘子，以傳統「入榫」技巧將木材拼合，打造實用又有趣的小木椅和木燈罩。政府將「木家具製作技藝」列入非物質文化遺產，池哥笑言手藝已成「遺產」，未來將與香港藝術中心合作開設中學培訓班，培養學生興趣，寄望把手藝傳承。

50多歲的池哥指自己因讀書不成，為了生計成為木製家具學徒，一做就做了約40年。他笑言：「唔係我揀佢（木匠），係佢揀我」。他憶述，約在20年前，每當看到有用不完的木材被棄置都感到可惜，認為仍有生命，便開始將「無用」的木材搬回工作室。他堅持不用機器，只用小工具將木材刨削，再製作一凹一凸榫位，靠木的迫力「入榫」，連接和固定木材部件。

他的工作室放有親手造的木椅、收納盒等實用物品，更有不少有趣的小手作，如製作了寓意梁山好漢的108條木鯊魚、木收音機及精美木燈罩等。池哥表示，會先與木材「聯絡感情」，木材自然會告訴他應如何製作，好像早前在「山竹」災後收集了大量斷枝殘木，現堆放在一邊等待風乾定形，和它們「培養感情」。

由拾木、生情至完成作品，池哥認為製作過程最愉快，完成作品後反而感到失落，，每件手作都是難忘的作品，其中一張兒童木椅更藏着他和朋友的一個約定。他說，導演朋友趙崇基多年前看中他的兒童木椅子，覺得十分好看，要求池哥再造一張送給他。池哥當時打趣說：「你生咗仔咪送囉！」趙回應道：「我會同個仔講，佢出世係因為張櫈」。趙後來結婚生子，池哥亦兌現承諾。

池哥說，以往社會並不看好學徒，稱呼木工行業做「鬥木佬」，家長總希望子女能在舒服的冷氣房做文職，未料現時竟被納入文化遺產。他鼓勵年輕人應堅持所學的技能，因行行出狀元。