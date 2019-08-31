探射燈：社會動盪掀恐慌　來港外傭減20%

過去2個多月本港局勢因反修例運動而引起國際社會關注，作為本港外傭主要供應國的菲律賓及印尼，兩國領事館均曾派員了解情況，並指會因應局勢減少讓當地外傭到港工作。有僱傭公司估計，近月來港外傭減少約20%，而僱傭公司的營業額亦輕微受挫。

「印尼領事館嚟緊會同我哋開會，睇吓個局勢點發展。」香港僱傭代理協會主席兼海外僱傭中心董事總經理張結民指，印尼及菲律賓都關注香港局勢，協會亦需向印尼提交報告，主要分析當前社會狀況對外傭來港工作的影響及相關安全事宜。

張結民又稱，有外傭因應近期本港的社會運動，已延期或取消到港，估計減少來港的比例約20%，而僱主的需求則影響不大，反而僱傭公司就因減少的外傭，生意受一定影響，估計營業額減少大約2%至10%，目前會密切留意情況，再作部署。

-----------------------

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！

立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！