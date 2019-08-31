探射燈：外傭聚會變大笪地　鬧市明火煮食爆危機

外傭周日聚會變市集，明火煮食恐釀禍。東網連續多個周日直擊，在外傭聚會熱點，均有人涉無牌販賣，向同鄉兜售日用品及香料等，有人明目張膽收取現金，亦有人記帳；旺角行人天橋上更有多檔外傭以氣體爐烹煮熟食售予同鄉，為人群密雜的橋面構成火警危機。法律界人士指，外傭涉犯3宗罪，可被監禁及拒發工作簽證。

每逢假日，不少外傭在旺角道行人天橋與同鄉共聚，現場所見，有至少5、6檔外傭鬼祟煮食銷售，其中有熟食檔位置靠近天橋欄杆，外傭煮食時以紙皮遮掩氣體爐火光，亦有同鄉掩護，期間未見食環署人員巡邏。另一檔售賣湯粉的外傭煮食時，有疑似助手協助分發食物及收錢，部分外傭沒有即時付款，助手以數簿記數，當聚會完結時，外傭才向「檔主」找數。外傭離去後，現場遺下棄置氣體罐等垃圾。

有外傭更明目張膽地「擺地攤」，將一盤盤預先製好的家鄉食物攤出發售，光顧者全是外傭，拿取食物後付款。惟本地人向她們查詢，她們卻稱不會售賣或稱自用。

銅鑼灣維園一帶多年來是外傭「開檔」黑點，上周日有人在橋下以行李篋盛載各式香料發售。至於中環遮打花園及對開的匯豐銀行大廈地下的公共空間，亦有大批外傭圍坐，有不少人在玩紙牌遊戲，部分疑有金錢交易；在大會堂對出的有蓋行人道，則有至少兩檔即席加熱食物出售。

執業大律師陸偉雄稱，外傭在聚會時煮食兼收錢，觸犯了阻街、無牌販賣及違反逗留條件3項罪名。陸指若證實有人銷售熟食並收取金錢，則有機會被視為無牌小販，食環署有權檢控；而進行販賣的外傭亦涉違反逗留條件，其工作簽證有可能會被拒。香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒指，外傭涉無牌販賣問題持續多年，促當局加強巡查及取締非法行為。

入境處發言人指，由2016年至今年7月，被拘捕涉非法勞工的外籍家庭傭工有624人，就假日外傭涉擺賣的違規情況，該處經常與警方及食環署進行聯合行動打擊，行動中亦有拘捕涉嫌擺賣的外傭。根據《入境條例》，如有關外傭為任何其他人士從事未經許可的工作，開辦或參與未經許可的業務，最高可被罰款5萬港元及監禁2年。

食環署發言人指，由2016年至今年7月，在上述地點共提出84宗檢控，檢獲小販棄置物品則有1699宗；若無有效小販牌照而在街上販賣，及無經營熟食牌照而為販賣烹煮任何食物或為食物加熱，最高罰則均為罰款1萬港元及監禁半年。

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