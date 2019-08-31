Dr.東：眼紅有機會虹膜炎　咪亂滴眼藥水

眼睛紅癢、眼痛及流眼水等情況在日常生活中時有發生，原來均是紅眼症或虹膜炎的徵狀，但不少人會將兩者混淆。眼科專科醫生指出，虹膜炎屬眼珠位置發炎，部分成因涉及身體內其他病症所引發，例如風濕等，會帶有視力模糊等徵狀，情況有別於可傳染的紅眼症。醫生提醒虹膜炎有不同成因，一不小心處理，會引發青光眼及白內障等併發症，甚至致盲，因此市民不應胡亂使用坊間的眼藥水，建議有眼紅的情況，應盡早求醫。

身兼眼科學會會董的眼科專科醫生梁穎欣表示，眼紅是不少眼部問題的徵狀，如俗稱紅眼症的傳染性急性結膜炎及虹膜炎，但她指出，兩者的發炎地方並不相同，紅眼症是指眼白位置發炎，虹膜炎則指眼珠發炎，眼睛會出現飛蚊及視力模糊等情況，屬較深入的發炎。

她說，虹膜炎同時會影響位於眼珠後面的睫狀體，當眼珠發炎時，負責控制眼部肌肉的睫狀體會因此收縮，令眼睛出現痛楚。

至於虹膜炎的成因，梁指大部分虹膜炎患者未能尋到病因，有部分是由其他病症引發，如類風濕關節炎及強直性脊椎炎等，患者分別以中年婦女及年輕男性為主。另外，曾進行眼部手術及眼睛曾受到撞擊的人士，亦較容易患有虹膜炎。她解釋，因虹膜屬長期充血的位置，眼睛受到刺激後，血管內的細胞便容易發炎。

坊間有形形色色的眼藥水供市民使用，如去除疲勞及紅筋等，但梁認為使用眼藥水未必是合適診斷，胡亂使用不但沒法根治有關問題，而且普通眼藥水同樣有副作用，具有一定危險，提醒市民眼睛一旦出現問題，應盡早求醫。

她表示，醫生檢查及掃描患者的眼睛後，會視乎情況處方含有類固醇的眼藥水，再針對其他病症使用抗生素等，部分病人或有眼痛及頭痛的問題，醫生會處方可放大曈孔的眼藥水，減少睫狀體收縮，紓緩痛楚。