網民熱話：質疑員工假懷孕　野蠻女上司要診所拿證據

有女上司懷疑下屬虛報懷孕，竟打電話到診所要拿證據。

懷孕都有假？有野蠻女上司懷疑下屬虛報懷孕，竟懶理涉及病人私隱，直接致電診所要求索取員工懷孕證據，期間措詞強橫，最終遭診所助護一句「解決」，只得掛線。

一名診所助護日前於Facebook專頁「診所低能奇觀」發布貼文指，自己在診所工作時接到該名女子電話，對方表示先前收到女下屬由其診所醫生開出，證明其懷孕的醫生證明書，由於心中存疑，於是致電求證。護士指證明書上已清楚寫明，只需看回證明書即可。誰知該女子質疑證明的真為，「咁係咪即係乜乜乜真係有咗？定係你哋收咗錢夾埋佢去做戲？」助護立即澄清，「我哋醫生係唔會寫任何虛假陳述嘅」，又建議事主有懷疑，應報警處理。

不過對方繼續糾纏，「我想睇番你哋嗰日同佢做檢查嘅嘢，我都好懷疑張證明書嘅內容係假」。助護再強調基於病人私隱不會透露，對方再發難，「咁即係假㗎啦？你都唔敢拎證據出嚟證明」，又指「我係全公司最大嘅，我係有權睇㗎」。助護見對方態度囂張，終於還擊，「你公司並唔代表我，我診所同你公司應該冇任何關係」，話一說完，對方便已掛線。

網民看過貼文後怒斥女上司野蠻，「白癡...收購埋間診所先大人啦...最大...」，「你喺公司入面係最大，但你出咗公司就甚麼都不是啦」；有人則質疑女上司動機，「肯定係想炒人」，亦有網民讚助護「EQ好高，對住啲x都咁冷靜」。

網民有話說：

Jenny Yip：低能，全公司最大就可以侵犯私隱？

Ning Liu：因為有依張證明佢公司炒唔到人

Ellen Chan：真係有呢啲人，我同事病到起唔到身，取了4天病假，老闆打電話罵醫生，話搞到佢要畀有薪病假$！

※緊貼網民熱話，掌握最熱話題，請關注網民熱話fb：