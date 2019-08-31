修例風波︰官媒冀港府將暴力禍港分子繩之以法　以儆效尤

香港反修訂《逃犯條例》風波未息，內地官媒周六（31日）發表評論，指香港街頭暴力不斷升級、「黑色恐怖」四處蔓延，粗暴踐踏法治和社會秩序，公然挑戰「一國兩制」原則底線。若任其遷延發展，香港有沉淪之虞。官媒冀望，香港特區各部門和機構以守護法治為己任，將暴力禍港分子繩之以法，以儆效尤。

文章指，香港反對派和激進分子發起的各種活動，早就不是正常的訴求表達，而是極端暴力犯罪行為，是挑戰「一國兩制」原則底線、侵犯國家尊嚴的犯罪行為。

評論又提到，在近期遊行示威和暴力活動中，一些人鼓吹「港獨」，高叫「光復香港、時代革命」的口號，包圍和衝擊中聯辦，肆意侮辱國旗、國徽和區徽。其性質十分嚴重，其影響十分惡劣，這些行為嚴重挑戰「一國兩制」原則底線。

官媒最後指出，在此關鍵時刻，特區政府要敢於和善於運用各種法律手段止暴制亂，果斷拘捕違法暴力分子，嚴格依法懲治罪犯，盡快恢復社會秩序。文章又呼籲香港市民應團結起來，與暴力禍港分子作不折不撓的鬥爭，用良知、正氣、行動守護香港。