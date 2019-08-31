修例風波：市民消費意欲減　羅致光諗過派消費券

反修訂《逃犯修例》風波至今未完，勞工及福利局局長羅致光今(31日)在電台節目表示，考慮到市民受社會氣氛影響，消費意欲下跌，當局曾研究消費券，但參考台灣的經驗，認為消費券的實際效用未如理想，反而直接津貼僱主及僱員會較好，例如製造就業需要，由政府付鈔，或者資助本地弱勢社群參加本地旅遊。

至於當局會否因應社會氣氛，在施政報告中加強社福措施，羅表示，一次性的短暫措施可以做很多，惟長期、大手筆的措施就要考慮社會承擔能力，因人口老化導致醫療、社福開支的壓力很大，料增幅每年達4%至5%，若政府未來收入增幅追不上，可能要削走其他福利範疇的資源。

政府早前公布191億港元紓困措施，羅稱明白豁免牌照費對企業的幫助不算大，政府只是希望向商界發出訊息，願意盡量幫助，避免倒閉潮。

另外，包括金融、醫療專職等超過20個專業界別日前要求政府回應五大訴求，否則下周一(9月2日)和周二(3日)發起罷工。羅指，政府從來不希望有任何形式的罷工，不希望弱勢群體受影響，形容他們是無辜。至於國泰航空向員工發電郵禁止他們下周一及周二罷工，羅說每間企業的人事管理都要視乎僱傭合約及員工守則，與法例沒直接關係，勞工處會盡量做好協調工作。