涉堵塞機場兼襲警　區議員助理被控暴動等兩罪

修訂《逃犯條例》示威衝突不斷，本月中有逾萬名示威者湧入機場癱瘓運作，警方派員驅趕時，其中一名警員被示威者圍毆，該警員一度拔槍指向示威者，警方事後拘捕沙田區議員陳國強辦事處的一名社區主任，指他當時曾推該名警員和試圖搶走其手持的圓盾，控告他一項暴動罪和一項對他人身體加以嚴重傷害罪。被告邱文勁今早(31日)被帶到東區法院提堂，獲准以現金1萬港元保釋，要守宵禁令和不得離開香港等條件，案件押後至10月28日再訊。

30歲被告邱文勁，報稱任職區議員助理。兩項控罪指，被告於今年8月13日在香港機場一號客運大樓第8層非禁區內，連同其他身份不詳的人參與暴動，並非法及惡意對警員黃耀華的身體加以嚴重傷害。

控方指，當日有一大班示威人士到機場，警察協助救護車到場時受示威者襲擊，被告當時在示威者當中，身穿白色衫無戴上口罩，期間曾推黃姓警員，並試圖搶走黃手持的圓盾，同時有其他人襲擊黃，黃其後拔出佩槍，襲擊才停止。

控方反對被告保釋，指控罪嚴重，而且被告一旦獲准保釋，期間可能會干犯其他案件，而警方在被告家中搜出多個防毒器瀘罐、眼罩和頭盔，又有行山杖、口罩、手套和長繩，暴力示威者可從他取得上述物品。控方又呈上截圖，指被告曾上載社交網站短片，教人如何在示威活動中遮蓋容貌，又有針對警察的留言，並呼籲和支持其他人到機場。

辯方為被告申請保釋時稱，被告一直奉公守法，無定罪紀錄，他服務社區既深且久。控方呈堂的截圖，來自網上《廢青暴行錄》和《死四眼仔想謀殺呀》的短片。至於現場拍到被告的相片，只見到被告在許多人之中有所動作。辯方又指，被告是區議員辦事處的社區主任，會協助當區市民，警方在被告家中搜到的物品只是他提供給市民作和平示威之用，也沒有呼籲其他人參加癱瘓機場或叫人使用暴力，潛逃機會低。