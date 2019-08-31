修例風波：鄭若驊網誌倡調解員解困局　學者批評藥石亂投促下台

鄭若驊稱面對香港現時的困局，利用中立調解員調解未嘗不是一個好的選擇。

律政司司長鄭若驊今日(31日)發表網誌，提及香港應進一步發揮海事仲裁優勢，推廣調解為先的品牌，又稱面對香港現時困局，利用中立調解員進行調解未嘗不是一個好的選擇，因在過程中可提供溝通平台，有利雙方收窄分歧。有學者批評鄭的説法諷刺，藥石亂投，認爲若有誠意調解，身為律政司司長的鄭若驊當初就不應龜縮：「佢落台就係最好嘅調解方法！」

網誌中提及，鄭若驊早前聯同一班香港法律及爭議解決業界人士到訪上海，與中國船東協會理事會及中國船級社上海分社的代表會面，推廣香港的海事仲裁服務。鄭表示，香港作為全球最繁忙的港口之一，在仲裁方面存在優勢。

律政司現正努力進一步發展專業的海事仲裁，並致力建立「調解為先」作為香港的一個品牌。香港海事仲裁協會就如何更新仲裁規則及小額索賠程序工作已接近完成，希望可以吸引多些內地航運企業在香港進行仲裁。

網誌最後提到，面對香港現時的困局，利用中立調解員進行調解未嘗不是一個好的選擇，雖然調解未必能即時成功解決雙方爭議，但在過程中提供了一個溝通平台，有利雙方收窄分歧，或重新檢視自己的處境，有助日後繼續磋商以達致最終和解，又呼籲大家「珍惜香港這個家」。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評，鄭的頭腦簡單、説法諷刺，香港目前複雜的政治環境不能與海事仲裁相提並論，並非簡單調解就能解決。而鄭的説法也欠缺説服力，因當初爆發反修例風波時，最應該出來面對公眾作調解的鄭若驊，卻選擇了龜縮，現時才跳出來說和解：「其實索性佢自己下台，就係最好的調解方法！」