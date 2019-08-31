修例風波：基督徒抵警總祈禱　警方高舉黃旗

遊行人士太多的關係，部分人走出行車線。

【14:06】警方指，大量市民佔用灣仔軒尼詩道附近的行車線，在場人士現正參與「未經批准的集結」，警告市民立即停止佔路。灣仔警署報案室現已暫停服務。

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【14:00】遊行人士抵達灣仔警察總部對出位置，聲稱為「將受到懲罰的人」祈禱。警總外已架設水馬布防，有警員在警總內舉起黃旗。

【13:30】遊行人士到循道衛理香港堂外，開始祈禱。

【13:20】遊行起步。

【13:00】修頓球場聚集人士愈來愈多，坐滿多個看台，估計現場約有500人，他們手持多款標語及高呼口號。

【12:45】據現場消息指，警方曾進入修頓球場一度舉起黃旗，指集會屬於非法集結，但數十秒後離開。

網民今午(31日)發起「十萬基督徒為香港罪人祈禱大遊行」，遊行先於灣仔修頓球場集合，之後會沿軒尼詩道、金鐘道、花園道遊行至上亞厘畢道，而途經循道衛理香港堂、灣仔警察總部、聖約翰座堂對開的花園道及禮賓府時，遊行人士將稍作停留進行讀經和唱聖詩。發起人指，由於活動為宗教活動，按《公安條例》可豁免向警方申請，故不會辦理不反對通知書。