每日一片：難忍鐵騎急轉線　私家車加速追撞報復？

揸車最緊要忍讓，否則隨時累人累己。昨日(30日)網上熱傳一條車Cam片，片中一架電單車突然轉線令隨後私家車被迫急煞。未幾，私家車卻追上電單車，將其連人帶車撞飛。片段令一眾網民震驚，幾乎一致認為私家車司機舉動是「報復」，更有人將車主大起底。事件在網上發酵一天，私家車車主現身，為撞車一事解畫。

現場是黃大仙龍翔道，片段開始，原本在慢線行駛的電單車疑受前車所阻，突然切至鄰線，同一時間，一架黑色私家車駛至，幾乎與電單車相撞，私家車被迫急煞閃避。事後，電單車若無其事繼續前行。未幾，本來落後的私家車突然加速追上電單車，更在其車身旁攝位爬頭，結果將電單車撞至失控翻側，人車分離，電單車在衝力下更彈出數十米外，而司機則坐在地上，目送私家車絕塵而去。

片段引起網民議論紛紛，直指私家車司機為報復而追撞電單車，「為啖氣差少少殺死人啦」、 「死人㗎，有咩咁大件事呀」、「同殺人有咩分別？」「人哋再錯，可以X佢，咁樣撞人，真係人渣司機」。有人更將司機人肉起底，誓要將其繩之以法。在一片謾罵聲中，有自稱私家車車主現身回應網民，解釋事件經過。「對不起，我當時真係唔知道碰到電單車，朋友告知我FB見到出事後，當晚我已經去上水警署備案」。

車主又稱希望聯絡到電單車車主解決問題同商討賠償。最後更補上一句：「FB不是法庭，請大家高抬貴手，不要再起底...」不過網民似乎並不接受其解釋：「你都大X鑊，蓄意去撞，已經唔係交通案件，係一單刑事案件」、「被人閘一閘，然後衝上前，再撞到車。好難話唔知撞到啊」。