男拔附小簡介會2300名額20分鐘搶空　家長直呼難搶

直資名校拔萃男書院附屬小學今日(31日)舉辦小一入學簡介會，今年首次改為在網上申請門票，兩場共2300個名額在20分鐘內旋即搶空。家長張太直呼門票非常難搶，「keep住㩒咗10分鐘」。她指出，預備為5歲的兒子報讀約10間小學，因男拔有名氣、學生普遍有自信，加上是一條龍學校，故希望兒子可考入。為栽培兒子，她每月花約萬港元讓他上游泳、畫畫、打鼓及英語等興趣班，平日亦會復習學校教的中英文生字，冀面試時可有好表現。

家長任太帶同兒子一同出席簡介會。她已為兒子報考5、6間小學，主要考慮學校校風是否良好。她指，平日只有讓兒子學游泳及面試班，「對家長同小朋友嚟講面試始終陌生，起碼知道下有咩題目，去到面試都唔會驚。」她又指，因與丈夫都熱愛旅行，一年亦會帶兒子外遊約4至5次，讓其增廣見聞。」

家長馮先生就指，未正式開始為兒子報考學校，希望多了解不同學校的環境及風氣後再作決定，又笑言其子性格較「坐唔定」，要考慮哪間學校適合他。他坦言，因應近日社會動盪，考慮日後讓兒子到海外升學，因男拔高中可選擇國際文憑(IB)課程，故將該校納入考慮之一。他指出，自己近期亦有帶兒子參與遊行，但著重向他講解事實，「等佢大個之後再諗對與錯」，又期望日後兒子入讀的學校，教師可保持中立。