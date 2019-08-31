92%受訪者指託兒服務不足　團體促增名額延服務時間

香港託兒服務不足，社會福利署資助的託兒服務一位難求。一項調查發現，近92%人認為政府提供的託兒服務未能滿足需求，更有約96%人認為，託兒服務不足會影響生育意欲。負責調查的香港文職及專業人員總會建議，政府短期內應盡快增設更多非常規上課日的臨時託兒服務名額，並考慮延長託兒服務中心服務時間。

總會以網上及實體問卷調查，收回369份有效問卷，當中有90%受方者為女性，有75%人育有子女。受訪者有近7成人都表示，曾經歷過自己要上班，孩子無人照顧情況。結果顯示，整體有63%受訪者未曾使用過社署資助的託兒服務，其中有50.6%受訪者無使用服務，因為託兒服務名額不足，亦有22.8%已聘用外傭或選擇私營託兒服務。

香港至今尚有6個地區未設立資助獨立幼兒中心，例如南區、觀塘、黃大仙、大埔等。調查同時發現有91.9%人認為有關服務未能滿足需求，更有85.4%人認為服務名額嚴重不足，是社會福利減少的現象。有73.2%人認為，託兒服務中心有必要延長服務時間至晚上9時，紓緩雙職家長的壓力。

總會建議政府除了增加託兒服務臨時名額及延長服務時間，長遠亦應增加託兒所地點，避免家長要跨區使用服務。新增的託兒所選址應較多在新建公共屋苑，同時應增撥更多資源，培訓專業育兒人士。