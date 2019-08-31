修例風波：網民發起明後兩日再塞機場 機管局派車接員工

有網民發起明後兩日進行「機場交通壓力測試」，機場運作再受到考驗。

反修訂《逃犯條例》示威持續，有網民發起明日(1日)和後日(2日)進行「機場交通壓力測試」，機場運作再受到考驗。有消息指，機管局計劃屆時減少航班升降，必要時讓機鐵停駛。香港機場地勤服務職工會指，機管局已安排接駁巴士於東涌接載機場員工。機管局回覆指，不評論應變措施。

網民呼籲市民於9月1日，下午1時，駕車或乘搭公共交通工具，前往機場巴士總站集合，又呼籲乘車的市民用「散銀徵費」及「數清數楚」，相關活動可能延續至翌日。

消息指，機管局昨日(30日)與航空公司及機場持份者開會商討應急安排，並決定有需要時減少當日航班升降，但不會取消航班，必要時更會安排機場快綫停駛。

香港機場地勤服務職工會主席李永富表示，收到機管局通知，當局將於明日在港鐵東涌站安排接駁巴士，接載機場員工上下班，但機管局未有交代相關安排原因。

香港鐵路工會聯合會主席林偉強則稱，因應近日示威活動愈演愈烈，港鐵為保障員工及乘客安全，已制訂應變方針，就機場快綫而言，首階段會將班次由每10分鐘一班車，減至每20分鐘一班車，如果港鐵認為鐵路營運安全得不到保障，便會安排機鐵停駛。他呼籲，港鐵員工當值時應注意安全，緊守崗位。