涉周四深水埗衝突　3成人缺庭3童交院舍看管

周四(29日)晚香港多處均有關於反對修訂《逃犯條例》的電影放映會，同晚有約70名市民到深水埗警署對開聚集叫囂，更有人疑向警署投擲磚頭，警方清場拘捕18人，其中2男1女同被控一項暴動罪，案件今(31日)在九龍城法院提訊，因3人仍留醫，故裁判官押後至下周二(9月3日)再訊。其中3名被捕男女童今亦被帶往兒童法庭，警方為他們申請照顧及保護令，裁判官將案押後至9月27日再訊，以索取福利官報告，期間他們交由屯門兒童及青少年院看管。

首案3名被告依次是女學生李倩瑩(20歲)、車房業的戴家榮(41歲)和男學生黎擎智(26歲)。控罪指他們於本月29日在深水埗警署對面與其他不知名人士參與暴動。辯方透露首被告的骨受傷，次被告不適，第三被告有擦傷和不適，三人仍留醫，下周一(9月2日)才見醫生。

至於3名涉事少年分別為13歲女童、15歲女童和15歲男童。負責案件總督察稱，當晚有約70人在深水埗警署外聚集叫囂，有人用雷射筆照向警署，有5人向警署掟磚，警方曾舉藍旗呼籲人群離去，9度發警告，但人群未有理會，警員驅散拘3名少年，在13歲女童身上搜出觀星筆和口罩，15歲女童身上搜出雷射筆和面罩，15歲男童戴着口罩，3人的父母均表示不知道子女外出參與活動。

惟辯方澄清，男童外出前曾告知父親到深水埗，與同學觀看關於烏克蘭示威者的紀錄片，又指他因怕被認出故戴口罩，回家時路過人群聚集處，誤入警察包圍之處，無路可走，希望法庭為他索取報告時可讓他回家。裁判官質疑男童為何懼怕，辯方解釋可能電影與警察有關。

裁判官繼而問男童紀錄片的內容為何，男童形容數幕電影的影像，因他站在較後位置，所以看不清楚字幕，他看電影後與同學分手並步行回家。男童父親指同學可做證，質疑「普通市民唔可以有口罩？」裁判官質疑男童為何不在YouTube上觀看，質疑男童的說法有太多巧合，指示警方檢驗男童手機，向男童的同學調查，以決定會否刑事起訴男童。

至於另外兩名女童，辯方同樣希望法庭索取報告期間可讓她們回家，15歲女童自言當時只在附近轉車，看不到有人掟磚，因「唔知幾時會放催淚彈」，所以隨身帶上裝備。裁判官直言擔心兩女童不懂分辨安危，將他們交由院舍看管。