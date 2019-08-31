修例風波：黎智英參與非法遊行　李卓人長毛傍住

反對《逃犯條例》修訂風波已持續逾兩個月，民陣原定於今日(31日)於中環遮打花園發起集會和遊行，遭警方發反對通知書而取消，但仍有不少市民到港島區遊行，其中過往曾多次現身反修例遊行，及帶頭「扮指揮」的壹傳媒黎智英今亦有現身，他與曾將黎的部分捐款「袋住先」長達9個月的時任立法會議員李卓人，一同現身灣仔修頓球場，並唱聖詩及叫口號，涉參與非法遊行。

黎今日沒有與其他示威者一同身穿黑衣，改為穿藍色上衣出席。對於警方在「8‧31」前夕進行大搜捕，過去兩日一連拘捕9名知名社運人士、立法會議員和區議員，黎形容只是一個開始，稱：「呢個係恐嚇，等啲人今日唔敢出嚟。」揚言「唔可以被大搜捕嚇怕」。黎李二人及後往中環方向前進，在灣仔警察總部、夏愨花園對開金鐘道附近時，有人為黎阻擋馬路上的車輛，讓黎胡亂橫過馬路。

及後黎一度到達中環聖約翰座堂唱歌，最終返回中環遮打花園，與曾於2012年涉嫌以立法會議員身份秘密收受黎25萬港元捐款的「長毛」梁國雄，以及社民連主席吳文遠會合，並於遮打花園集會、叫口號，期間一度因雨勢太大需要避雨。至下午約3時40分，黎沿中環地鐵站到達國際金融中心(IFC)附近登上座駕離開。