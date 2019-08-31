國泰港龍飛吉隆坡客機　1手提氧氣樽被排氣

國泰航空繼早前有兩架停泊在多倫多機場的客機於起飛前發現，部分存放在機上的手提氧氣樽被完全排氣或部分排氣後，國泰港龍航空證實，昨日(30日)一架停泊在香港國際機場、準備運作的KA731航班前往吉隆坡的空中巴士A330客機，於起飛前例行檢查中發現，一個存放在機上的手提氧氣樽被排氣，該架客機共設有16個手提氧氣樽。國泰稱事件中無乘客及員工受影響，已向民航處及警方報備。

國泰指，該架客機於周四(29日)晚上11時43分抵達香港國際機場後，通宵停泊於遠端停機位。國泰重申，在每班客機起飛前都會進行嚴格的例行檢查，因而發現有關事件，手提氧氣樽專供執勤的機組人員使用，以便萬一出現飛機氣壓急降的罕見情況，他們依然可在機艙內行動。此外，機組人員及乘客的座位上都裝有應急時使用的個人氧氣面罩，一切均運作正常。

國泰續稱，已立即將該氧氣樽重新充氣，並在起飛前由工程師檢查及確認合乎使用規格，強調在每一航班起飛前，必定會進行例行檢查，確保所有緊急儀器用品合乎使用規格，時刻保障機組人員及乘客的安全。