日本JR明年5月起攜大型行李需預約　旅遊達人教用宅急便

新幹線JR是港人暢遊日本的交通工具首選，惟明年5月起搭乘東海道、山陽、九州新幹線時，若攜帶長寬高合計總和超過160厘米、即俗稱高度約30吋以上的大型行李箱須事先預約，否則將加收1000日圓(約73港元)費用，若三邊總和超過250厘米(約47吋高)的特大行李就會禁止上車。旅遊達人教路「暢遊三招」，包括將大篋轉兩個細篋、選擇宅急便快遞服務或轉乘巴士服務。

日本JR東海、JR西日本、JR九州鐵道公司周四(29日)宣布，為配合明年東京奧運及帕奧的人流管制，旗下多條新幹線將實施攜帶特大型行李箱時必須事先預約的新制度，涉及來往東京、京都與大阪的東海道新幹線，來往大阪、廣島至福岡的山陽新幹線，以及九州新幹線，明年5月起實施，一個月前、即明年4月中旬開始接受預約。

新制度規定，今後搭乘東海道、山陽、九州新幹線時，若攜帶長寬高加起來總數介乎160厘米至250厘米、即相當於30吋以上的大型行李箱時必須事先預約，而若三邊總共超過250厘米(約47吋)的特大行李箱則禁止上車。

新幹線上會預留車廂最後一列座位的後方設置特大型行李置放處，提供旅客預約使用。攜大型行李箱搭新幹線的旅客必須事先透過網路或售票機、售票窗口事先預約，若沒有事先預約而攜大型行李上車的旅客，則必須付1000日圓(約73港元)的手續費。乘客攜小型行李也想要放在最後排座位的行李置放處，也必須事先預約。

經常乘搭新幹線出行的旅遊達人項明生表示，新幹線有優惠價的JR Pass，對旅客來說非常優惠又快捷，但由於太多旅客乘搭新幹線，經常出現行李箱太大阻礙通道的情況。鑑於兩年前新幹線曾發生有人縱火事件，若走火通道被阻塞將會構成重大傷亡，故可理解新幹線的新規定。他建議，若想成功攜帶大型行李上車，可考慮將大篋換成兩個細篋，又或者可預留多些時間轉乘巴士服務。

東瀛遊執行董事禤國全教路，若行李過大，如要裝載滑雪用具等大型物品，可以選擇日本宅急便快遞服務。他指，日本宅急便服務快捷且價錢相宜，每件行李運費約需為2000日圓起跳(約147港元)，如今天下午寄運，明天中午前可到達，日本國内地區都可送達：「萬一行李太大上唔到新幹線，宅急便都係個好選擇。」