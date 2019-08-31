政Whats噏：郭榮鏗掛住外訪　立會出席率低

今屆立法會已經過咗第三個年度，即將進入最後一年，睇返二○一八至一九年度嘅議員表現，大部分議員喺大會、內務委員會、財務委員會三個立法會主要會議嘅出席率都唔錯，即使唔係人人都做到百分百出席，但過九成嘅都為數唔少，不過當中都有出席率較差嘅議員，例如身兼內會副主席嘅法律界議員郭榮鏗，佢喺大會、內會同財會嘅出席率，分別只有七成半、六成七同六成六，喺一眾議員入面都屬於偏低，唔知佢有冇打算嚟緊勤力啲，出席返多啲呢？不過立法會近日遭受衝擊破壞，十月能否再開會就仲係未知數，即係仲有冇機會補救就未知喇！

其實郭榮鏗嘅出席率唔係最差，不過三個會議出席率都比郭低嘅兩個議員，分別係邵家臻同陳淑莊，前者出席率分別得七成二、五成三同六成，原因係佢發起違法佔領行動而被判坐監，無法開會；後者其實都有因違法佔領行動而被判罪成，不過就冇坐監，缺席主因係發現有腦瘤而需要動手術，一度因健康問題而向立法會主席請假，所以出席率得七成二、六成同五成四，兩人都屬於特殊情況，數字較低都可理解，相比之下郭嘅出席率只係比邵陳二人高少少，睇落就講唔過去喇。

如果撇除邵陳兩人唔計，查實郭嘅出席率都唔係全部最低嘅，以內會為例，出席率最低嘅係田北辰，三十次會議只出席咗十八次，即啱啱好六成，而郭就有二十次，稍為高啲，不過值得注意係郭係內會副主席，做得副主席都咁低出席率，唔知會唔會影響佢履行相關職務呢？郭接受查詢時話，以大會為例，七成半嘅出席率唔算低，而缺席原因多數係因為外訪，指過去曾多次去美國、英國、歐洲等唔同地方外訪，換言之，佢雖則缺席會議，但其實係履行緊職務咁話。呢個解釋，大家接唔接受到，真係見仁見智嘞！至於田北辰點解出席率低，佢暫時未有回覆。

講完啲出席率低嘅，不如數返啲勤力嘅議員，目前唔計立法會主席嘅六十八名議員中，只有四人嘅大會、內會同財會出席率都係從未缺席，分別係陳健波、陳志全、鄭松泰同陳凱欣，不過其中陳凱欣係去年十一月才上任，開會次數較其他人少，所以可能要睇埋來年，等佢做足成年再評價先至公道啲喇。