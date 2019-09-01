東方日報慈善基金42個指定受惠人個案　正式轉交東華三院管理

東方日報慈善基金於今日（9月1日）正式將餘下42個指定受惠人個案，及有關個案所籌得逾1422萬港元善款交由東華三院全權管理，愛心延續下去。

東方日報慈善基金（下稱「基金」）善款全數撥捐東華三院，讓善心繼續傳承！基金成立逾30年，為無數有需要人士雪中送炭。然而，聚散有時，基金已於2016年3月7日起展開結束程序及停止接受外界捐款。為繼續惠澤社群，基金於今日（9月1日）正式將餘下42個指定受惠人個案，及有關個案所籌得合共14,222,276.43港元善款交由東華三院全權管理，東方報業集團（下稱「東方」）不袋走分毫，愛心將延續下去。

基金為基層提供不同形式的協助，每在社會發生重大事故時，會即時向有需要家庭提供緊急援助，同時透過無力殮葬、醫療及點滴關懷等多個專戶，協助弱勢社群走出困境。在每年的傳統節日，基金分別舉辦不同活動如「月餅分享傳愛心」及「萬家糉子賀端陽」等，為有需要人士及長者送上應節食品。多年來，基金從未間斷向社會弱勢施援，包括向清貧長者派米，為瀕臨斷藥的基層病人，及低收入家庭的品學兼優學童提供協助，亦有向被喻為未來社會醫生的大學社工系學生提供助學金。

為秉承回饋社會的宗旨，東方一直資助基金的所有行政及經常性開支，確保善長捐的每一分一毫，均悉數用於受助人身上。多年來感謝各界善長仁翁支持，基金累積接獲善款逾5.6億港元，捐款人次高達逾77萬，受惠人次超過190萬。

有見東華三院「甘霖．援急基金」及「東華三院樂儀癌病治療資助基金」，與基金的捐款方針不謀而合，故此東方於2017年9月將合共約4400萬港元善款捐贈給東華三院，並將當時43個指定受惠人個案亦交託東華三院管理。今日東方正式將餘下42個指定受惠人個案所籌得的善款，包括早年因車禍全身嚴重燒傷的姜善恒個案，合共14,222,276.43元捐贈東華三院，日後有關善款及個案交由東華三院全權管理，繼續向受助個案提供援助。