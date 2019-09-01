修例風波：示威者集結旺角太子一帶　防暴警拉網布防

【01：40】防暴警將在場示威者趕回行人路，並勸喻在場市民及採訪記者返回路邊，現場一帶交通逐漸回復正常，路面恢復通車，而附近停有多輛救護車候命。

【01：25】大批防暴警增援到場，並沿彌敦道向在場示威者推進，亦有警員在警署舉黑旗，警告示威者盡速散去，否則施放催淚彈進行驅散。

【01：00】旺角防暴警發射布袋彈，一名白衣人士疑中彈。

修例風波引發的衝突由港島蔓延九龍。昨晚(8月31日)深夜時分，消息指，示威者在旺角、太子及油麻地等多個港鐵站與市民發生衝突，防暴警及速龍小隊衝入站內驅散示威者，並有多人被捕，有人頭部受傷，場面混亂。至今日(9月1日)接近凌晨零時，港鐵宣布，將軍澳線、港島線及南港島線暫停服務，惟於多個受影響港鐵站關閉後，仍有大批示威者聚集在站外起哄及叫囂，氣氛緊張。

其中，油麻地站內一片滿目蒼痍，車廂內散滿雜物，疑是較早前警方入站進行驅散及拘捕示威者後留下的痕迹。今晨零時許，逾百示威者集結在太子站外及旺角警署附近一帶，繼續向警方叫罵，而防暴警亦在警署外布防，並拉起防護網及手持長盾戒備，雙方仍對峙中。