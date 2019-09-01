修例風波：封站無家可歸　孕婦被迫租酒店過夜

因應示威活動引起的混亂，港鐵在昨晚（8月31日）午夜前突然宣布五線停駛，包括荃灣線、觀塘線、將軍澳線、港島線及南港島線，加上未有安排任何接駁措施，沿線車站均出現混亂情況，除了車站大排長龍，更有孕婦需臨時租住酒店過夜，怒轟警方行動擾民及港鐵安排失當。

昨晚上十一時許起，港鐵陸續宣布因公眾活動，多條行車線全面停駛。消息突然，不少市民未及安排交通工具離開，多個車站出現混亂情況，其中九龍塘地鐵站內，有市民向職員查詢交通安排，職員僅表示停駛無接駁車安排，甚至有車長表示要乘客「自己解決」。站外的士站和小巴站都出現人龍，高峰時相信有過百人排隊等候的士。不少市民對於返家路線表示迷惘。有市民表示正從太子站徒步經九龍塘返家，憶述當時太子站情況混亂，不滿職員未有安排離開車站路線。

「走唔到，好驚啲催淚煙影響個胎。」懷孕五個月的黃太和丈夫昨晚原本準備由油麻地乘搭觀塘線列車回觀塘，惟列車在站內延遲了二十分鐘後，二人決定轉乘荃灣線經港島回家，至尖沙咀時突然被職員通知需「清站」離開，乘客鼓譟投訴不果，黃太亦因受驚大哭。其後他們嘗試截的士，卻被司機以道路受阻為由拒載，無奈之下惟有決定以600元租住酒店一晚。二人表示有不少人和他們一樣決定在酒店過夜，形容自己十分幸運：「好彩酒店冇因為我哋黑衫就唔畀租，警方嘅行為令到人心惶惶。」