香港校服百年演變　款式創新格仔變主調

明日開學日，相信家長早已為子女預備校服迎接新學年開始，而香港的校服文化可追溯至上世紀二十年代初，聖保羅女書院要求所有學生穿着校服，以加強學生的歸屬感，而校服亦可識別所屬學校，提醒穿着者的學生身份。過去百年，校服已有很大的轉變，近年愈來愈多學校不再硬性規定學生穿着校褸，甚至自由選擇穿着運動服或校服上學，但經營校服生意多年的商人認為，始終穿着校褸及「正統校服」，才「似返個學生」。

本港校服款式眾多，由傳統名校的女生旗袍、格仔裙和水手服最為經典，以至最普通的淨色連身校服裙，都是不少市民心目中熟悉的校服款式；而男生校服就變化不大，款式較為單一，一般為淨色的恤衫配長褲。為約200間學校提供訂製校服服務的金綸服裝有限公司，其董事總經理林松坡表示，現時學校對校服的款式要求愈來愈多，例如不少學校的校裙改以格仔為主調，他們準備的格仔布就有數十以至過百款。

近年不少學校為了讓學生穿着較靈活及舒適的校服上學，不再硬性規定學生在冬天時穿着較重身的校褸，改為穿着棉襖、運動外套等款式替代。林認為，學生「打返條呔、著件校褸，似返個學生，個人都整齊啲」，現時不少學校更改校服款式時，選擇不再保留校呔及校褸，甚至可以穿着運動服上學，「同便服冇乜分別」。

學校更改校服款式時要求愈來愈多，令校服商需要更多空間儲存不同的布料，加上布料的成本亦不斷上升，令校服商利潤愈見微薄，在受員工工資及物料漲價所影響，校服每年只加價約2%-3%，經營更加困難。林自言繼續經營只屬社會責任，期望以相宜的價格向家長及學生提供優質的校服；就算有新的學校邀請，他亦不會參與報價，現時公司製作校服的承受量已經飽和，無法再為其他學校製造校服。