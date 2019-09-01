東方日報A1：火攻政總警總　警維園開兩槍

8•31非法遊行演變成港九騷亂，汽油彈燒完警總再焚油尖旺！昨日遮打花園集會遊行再度成為大規模堵路行動，示威者帶着模仿五星旗砌成的納粹標誌橫額，招搖過市向中聯辦方向進發，行至上環時突折回偷襲立法會及政府總部一帶，迅即與警方展開激烈火併，除不斷向警方投擲磚塊外，更投擲汽油彈，令夏慤道火光處處，警方除施放多枚催淚彈外，更首次以水炮車發射「藍色水劑」驅散，示威者退至警總時再度集結及焚燒雜物，晚上向港島東逃去，三名喬裝警被示威者發現，雙方追逐至維園。消息指有臥底警員為被示威者包圍的同袍解圍，向天鳴真槍兩響示警，示威者即四散，部分更過海佔據尖沙咀一帶，再度與警方發生激烈衝突。

民陣無法獲得警方發出不反對通知書而宣布取消昨日的遊行，惟示威者卻未有因此放棄，下午二時開始，已有逾百人在原定集合地遮打花園集結，其後銅鑼灣、灣仔及金鐘等地區都有示威者出現。一小時後，集會人士帶同港英旗、美國旗及以模仿五星旗砌成的納粹標誌橫額，由遮打花園出發，沿德輔道中及干諾道中向西環方向進發，抵達上環林士街後又折回，重複相同路線在不斷兜圈。警方則在本是遊行最終目標的中聯辦外高度設防，架設水馬令示威者未能接近。

正當以為示威者無方向亂走時，示威者在下午四時突然四方八面湧至政總及立法會一帶，迅即霸佔夏慤道及金鐘道一帶，呈包圍之際，除不斷掟磚外，有人向政總及立會接連投擲汽油彈，兩個建築物內的多個水馬、膠椅及帳篷率先起火。警方舉黑、橙旗警告不果後，隨即施放多枚催淚彈，令夏慤道頃刻間煙霧瀰漫，惟示威者未有散去，並多次以汽油彈還擊。

多名防暴警由上環一帶前來夏慤道增援之際，多名腰間掛疑似短槍的「示威者」在上方的高架橋向警方投擲汽油彈及雜物，警方隨即出動水炮車及發射「藍色水劑」驅散示威者。示威者疑不想被顏色水標示捕獲，迅即向灣仔方向撤退，並在警總聚集。

示威者在軍器廠街及軒尼詩道堆起大批雜物及淋上汽油，並點火燃燒，火勢迅即蔓延，濃煙四起，一度觸動附近商廈的消防裝置灑水，惟仍未能救熄大火。約十五分鐘後，消防接報到場始將火種撲滅。警方隨即派出水炮車及裝甲車到現場，速龍小隊亦展開追捕行動，即場制服多人，部分人逃至大公報舊址時，一度拆毀及塗鴉其招牌。

至晚上八時許，警方追捕至銅鑼灣崇光百貨時施放催淚彈驅散人群，是首次在該人口密集的商住地區使用。期間，疑有示威者發現三名喬裝警，追趕他們至維園噴水池外，消息證實有警員為助同袍解圍，曾向天鳴真槍兩響，其後，十名速龍小隊警員趕至及拉起封鎖線，任由該三名喬裝警離開。

港島稍為平息之際，九龍區烽煙又起，至晚上九時許，大批示威者佔據彌敦道及海防道一帶，警方派出大批防暴警到場，示威者再向警方防線投擲汽油彈等雜物，警方隨即舉黑旗，並施放多枚催淚彈，示威者立即四散。至晚上十時，示威者又佔據旺角彌敦道近亞皆老街一帶，再度與警方發生激烈衝突。