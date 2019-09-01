修例風波：警方見記者　指持槍投擲汽油彈者非警員

【0510】警方表示昨日（8月31日）有人報警，指有人在西環第三街分發懷疑攻擊性武器。警員發現6男2女(19至35歲）在處理物品，截查時發現該等物品包括通渠水、噴壺、油漆、斧頭、棒球、電動棒球發射器，以及多張疑為假記者證。該8名男女涉嫌「藏有攻擊性武器」被捕扣查，案件交西區警區重案組跟進。當中被捕的2女1男子報稱不適，被送院檢查。

【0330】警方指有暴徒挑釁喬裝的同袍，同袍在9時左右感到生命受威脅而向天開槍，另有4名警員在維園噴水池附近被暴徒包圍，9點10分向天開槍示警。余鎧均又澄清網上流傳照片指有警員扮示威者投擲汽油彈並露出槍械，指出照片中的槍械並非警方所用，強調警方依法行事。

【0315】警察公共關係科余鎧均高級警司及消防處分區指揮官(港島中)楊啟宏向傳媒簡報示威情況，表示示威者向路面投擲汽油彈，並在軒尼詩道路面縱火。警方又指激進示威者「換衫喬裝市民」。警方之後在太子站拘捕40人，聲稱「憑專業經驗」辨別示威者，又指示威者曾用長傘和硬物攻擊警員，於是用「適當武力」制服示威者，並不同意警員進入港鐵站內打人。但承認在混亂情況下很難辨認示威者、記者和普通市民。