網民熱話：雞粥竟有刺身版？食客嘔足10幾次

香港人愛吃刺身，不過如果雞粥變身刺身版，又是否太可怕？近日有食客在一間粥館點了一碗雞粥，進食期間竟發現粥內的雞肉呈粉紅色，疑似未經煮熟，食客自言事後「嘔到死死下」。

從網民Karina Cheung‎在Facebook群組「中伏飲食報料區」發布的照片所見，粥內雞肉呈鮮紅色，疑似沒有經過煮熟。事主表示，由於食用時，雞肉被雞皮掩蓋，故此未察覺雞肉係生。直至進食途中才發現「生雞肉」。事後嘔足10幾次，並要「衝去睇夜診」。

有網民看過照片後直言，「係刺身嚟」，並分享食用未經完全煮熟雞肉而不適的經驗。有網民估計，「可能佢凍到結晒冰，生滾嗰時就唔熟」、「雪雞冇解凍吧？」不過亦有網民質疑照片所見雞肉已「離晒肉應該熟」，惟事主隨即補充：「離肉原因係我個口咬開咗肉」。

網民有話說：

Chung Ng：口感如何？

Liz Chan：離晒肉應該熟，但唔知點解粉紅色

CheungBlenki：雞刺身好常見

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