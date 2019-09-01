修例風波：港鐵多站關閉市民呻不便　警到大埔墟站取證

港府修訂《逃犯條例》風波持續，昨日(8月31日)有市民響應到港島「行街」，至傍晚終再演變成多區衝突。其中港鐵多個車站設施被破壞，至今晨(9月1日)仍未完成清理修復，致港鐵服務有所影響，包括太子站、旺角站及九龍灣站均需關閉。

其中太子站所有閘口封閉，有市民在出口外擺放鮮花、畫像等物件，市民黃先生指，自己到達太子站始知道封站，稱自己今天要由太子到九龍灣上班，指封站令他很不方便，亦擔心會遲到。

另外，港鐵觀塘線同時不停九龍灣站，有市民到站後始見車站落閘，站外有部分車務資料圖板被黑漆噴上口號字句。一名老伯指自己平日需要行經九龍灣站的扶手電梯通往附近酒樓飲茶，但由於關閉了站外扶手電梯，他今日需要以拐杖協助行上樓梯。

在今晨6時13分，有港鐵大埔墟站職員發現站內A出口附近部分設施被人毀壞，於是報警，並關閉A出口的鐵閘，前往大埔墟站的乘客需要由B出口出入閘，警方鑑證科人員到場取證，並將案暫列刑事毀壞。

就東網記者在場所見，現場約8個入閘機、多部售票機、八達通增值機分別被噴黑、撬毀、扑爆螢幕、破壞入幣口及噴上藍色不明泡沫。另有一個車務資料圖板被噴上「黨鐵」二字。