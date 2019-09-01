修例風波：華駐歐盟使團指歐方涉港言論火上加油

持續超過兩個月的香港修訂《逃犯條例》風波未平，示威及暴力衝突事件不絕，備受國際關注。中國駐歐盟使團發言人上周六（8月31日）指出，歐盟代表就香港事態發表的言論，無助於緩和當前局勢，只會是火上澆油，破壞香港繁榮和穩定，奉勸歐方不要在錯誤的方向上愈走愈遠。

針對歐盟外交與安全政策高級代表莫蓋里尼（Federica Mogherini）上周五（8月30日）在歐盟非正式外長會後的記者會稱，「香港發生的情況令人極感擔憂」，並表示希望香港當局尊重自由集會、表達與和平示威的權利等言論。中國駐歐盟使團發言人回應時，明確指出香港事務是中國內政，不容外部勢力干預，並指歐方不顧中方強烈反對，三番五次發表不負責任的言論，對香港事務和中國內政橫加干涉，違反國際關係基本準則，破壞中歐關係健康穩定發展的良好氛圍。

駐歐盟使團強調，歐方有關人士對港止暴制亂等執法行動說三道四，「將極端分子突破法律底線的暴力行為混淆為『和平集會』，並要求將此作為『自由權利』予以『尊重』，這與歐方一向標榜的規則、法治理念背道而馳」。發言人指出，當類似事態多次在歐盟成員國發生時，歐盟機構從來都是「熟視無睹、不聞不問」，反之，現在卻在香港事務上屢造事端，「是赤裸裸的雙重標準」。