政府擬研照顧者政策　羅致光：已展開預備工作

香港近年發生多宗雙老家庭老無所依的慘劇，令社會愈來愈關注支援照顧服務。勞工及福利局局長羅致光今日(1日)發表網誌指，政府有意進行照顧者政策研究，但要先梳理一下有關政策的範圍，例如是照顧者的定義，不單是照顧長者，亦包括照顧殘疾人士或幼兒的人。他說，目前透過社區投資共享基金，已開展26個支援照顧者的計劃，有相當成效。

羅指，人口老化及住戶趨向小家庭化，家庭護老、長期病患或照顧幼兒面對的壓力愈來愈明顯。照顧者需長時間照顧家人，缺乏私人空間和社交生活，亦影響工作及家庭收入，若無適當處理及社區支援，照顧者可能會出現精神困擾及健康問題。

為讓照顧者有喘息機會，羅說，政府提供常規支援服務外，亦有透過基金在地區資助不同類型的照顧者支援計劃。他舉例指有照顧患癌丈夫的婦女，因參加計劃連繫了當區的醫護組織，獲得專業醫療意見，亦有同伴支援；有新來港單親婦女獲計劃的義務保母幫忙接送子女上學；行動不便的長者受停水停電40小時影響，計劃動員區內130名婦女為大廈內受影響的長者送水送飯等。

至今基金開展的26個計劃中，已幫助約4.6萬名參加者及約1300個家庭，並動員區內約730個協作夥伴及1.1萬名義工，認為成效是「不言而喻」。羅又指，社會上已有不少聲音認為政府要制訂「全面」照顧者政策，他原則上同意，已展開預備工作。