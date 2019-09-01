修例風波：開學在即　陳茂波指對校園欺凌零容忍

開學在即，財政司司長陳茂波今(9月1日)發表網誌，指面對社會繃緊氣氛和意見對立，不少人擔心隨新學年開始，或出現校園欺凌個案，特別是網上相繼出現一些呼籲針對警務人員子女的校園欺凌行為，令人憤慨。他指意見分歧常有，關鍵是需學習如何在相互尊重態度下，互相理解、包容及支持。

陳茂波指，校園應是孩子能安全生活和成長的空間，各方都不應將政治爭拗帶入校園，免影響孩子的學習與生活，認為不管有甚麼原因或理由、不管是針對警務人員或其他身份人士子女，都必須對校園欺凌行為「零容忍」，並嚴肅跟進及處理，如社會容忍孩子因家庭背景受欺凌、容忍任何欺凌行為，甚至尋找藉口開脫，只會令公義離我們愈來愈遠，令仇恨的種子愈種愈深，令社會「走上是非不分的歧途」。

開學相關開支可能相等一些基層家庭月入兩三成，陳指負擔頗沉重，加上香港經濟內外交困，除外圍不明朗因素，近月連串社會事件及暴力衝擊，令訪港旅客銳減、本地消費意欲下降，飲食及零售等行業率先進入寒冬，亦意味相關僱員，特別是基層或靠佣金收入的打工仔，收入減少，壓力頗大，如要供養家人及應付子女開學，可想像一旦收入減少，生活將更捉襟見肘。