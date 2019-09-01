修例風波：尖沙咀罷工集會上訴失敗　金鐘集會則獲批

反對修訂《逃犯條例》觸發連串示威衝突，有民間團體計劃於明日(2日)和後日(3日)分別在尖沙咀梳士巴利花園和金鐘添馬公園發起罷工集會，但警方就梳士巴利花園的集會發出反對通知書，而添馬公園集會則發出不反對通知書。集會主辦方決定就梳士巴利花園不能集會一事上訴，聆訊於今早(1日)舉行。上訴委員會一致認為尖沙咀的集會對公眾人士的秩序構成危險，故維持警方的決定，撤銷上訴人的申請。

代表集會主辦方的大律師郭憬憲認為，警方多番發出反對通知書，令市民無法以和平理性方式表達訴求，社會只能看到暴力衝擊的鏡頭畫面，繼而激化警民對立情緒，無助解決社會問題。他質疑，尖沙咀與金鐘兩個集會的情況有何不同，為何警方批准金鐘集會，但卻反對尖沙咀集會。

警方代表則提到，集會主辦方未有為集會購買保險，負責管理梳士巴利花園的康文署亦未有把該場地列入可出租名單，且亦不贊成舉行集會，主辦方需獲場主同意才能舉行集會。

警方又指，尖沙咀警署曾受到攻擊，令該區警員無法服務市民，加上收到138封附近商戶的反對信，基於公眾安全，有責任反對集會申請。而梳士巴利花園的地理位置未能容納到較多人，道路亦非如添馬公園般平坦，發生人踩人機會較大。

聆訊完結後，集會主辦方代表之一、罷工罷課籌備小組代表郭先生表示，金鐘添馬公園的集會將繼續進行。至於九龍集會方面，他表示籌備小組將開會決定會否有後備方案。對於警方代表在聆訊期間，曾指梳士巴利花園未曾舉行大型公眾集會，集會主辦方之一、職工盟代表鄧建華指，7月7日曾有公眾活動在該處舉行，並獲發不反對通知書，批評警方說法誤導，他又對上訴委員會的決定感到遺憾。