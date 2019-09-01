港故：示威現場做義務急救　公院醫生：咩立場傷者我都救

兩個月了，集會、遊行、示威、警民衝突，香港局勢仍未有緩和跡象。今天《港故》要訴說的，是一個站在防暴警與示威者之間，一個義務急救員的故事。

他是蘇醫生，在公立醫院工作。6月12日的一日休假，蘇醫生在電視上看到大批市民在政府總部一帶聚集，氣氛不斷升溫，「我嗰時就覺得一定會有人受傷，一定會好似五年前咁有事發生，我就即刻覺得自己要出去。」在無計劃的情況下，他走到了現場，行入了急救站，當上了義務急救員。

恪守專業精神 救人不分政見

「去現場猶如我當年選擇讀醫嘅理念，就係『能力愈大，責任愈大』。」這句是電影《蜘蛛俠》內的經典對白。他更相信這種責任不應只局限在醫院內，「而係整個社會嘅大眾，當佢哋有需要嘅時候，我哋都要盡我哋嘅能力去幫助佢哋。」

而醫學倫理四大原則(尊重自主、不傷害、行善、正義)，也是驅使蘇醫生走出來的原動力，「全香港無幾多人，有我哋嘅知識去處理受傷嘅人。當社會畀咁多資源你，去訓練你成為一個醫生，你嘅責任都係去為社會做返啲嘢。」

但在「非黑即白」的社會氣氛下，站在對立中間的急救人員，也被不少人質疑其政治立場，有人甚至會稱他們為「黑醫」和「黑護」，「好多市民誤會我哋偏幫示威者，可能誤會係源於大部分受傷嘅都係示威者。但若果有警察受到嚴重傷害嘅話，我哋都會義不容辭，即刻做我哋可以做嘅事。」

他強調這正是醫生應該恪守的專業精神：「去到嗰個位置你只係一個醫護人員，唔係示威。去急救站工作，我哋從來無喊過一句口號，都無做過任何衝擊，無做過任何謾罵，我哋做嘅係有人受傷，就要去幫佢。」

善與惡超愈顏色 了解對方的痛苦

談起在這場風暴中受傷的人，8月11日有女示威者懷疑被警方布袋彈打爆右眼，每一段影片，每一張相片，有人會難以釋懷，但有人卻會冷言應對，「有人會話『佢抵死，預咗係咁』，換着係你身邊嘅人發生咁嘅事，你都會唔開心、好唔安樂。一個人受到咁嘅傷害，尤其係佢唔係大奸大惡，我覺得社會大眾可以停一停，Step back and look deep(退一步去深入思考)，重新搵返每個人應有嘅慈悲心同善良。」

他深信，政見不應影響對善與惡的分辨，「我從來無分自己『藍』或『黃』，做每一件事，我只分對與錯。警察有好多濫暴行為，我絕不認同。但同時示威者好多衝擊行為我都反對，呢個係本身事情嘅對與錯，唔係因為佢哋係『藍』，我就為佢開脫，都唔係因為佢哋係『黃』，我就支持佢哋做任何事。人唔應該因為政見，去放棄與生俱來所擁有對善與惡嘅分辨。」

社會陷武力升級循環 政府應帶頭平息

亂局何時止，此刻可能無人會提供到答案。而更令人擔心的時，雙方已陷入不停提升武力的循環，「警察覺得示威者搞亂社會，示威者都可能唔明警察都承受好大壓力。如果你有警察嘅背景、受嗰個環境影響，其實你都可能做同樣嘅嘢。相反警察有示威者嘅經歷同背景，都可能會一樣。我哋首先要嘗試了解對方所受嘅痛苦，但之前自己要學識有個平靜嘅心，有一個真心願意聆聽嘅能力。」

他又期望未來的香港可以回到從前，「各方面都要『止』，知止而後能定嘅『止』，我覺得係要政府帶頭做...因為政府真係有權力，譬如成立獨立調查委員會，令各方面都信服嘅時候，呢啲衝突都自自然然有機會解決。」

今集《港。故》用7分鐘，帶大家嘗試「Step back and look deep」，回望過去兩個月以來自己對一些事情的判斷，了解對方所受過的痛苦。

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《港。故》：東網每周專題習作，講故事、講香港人的故事。