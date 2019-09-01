馬季開鑼馬迷湧沙田馬場　台灣旅客小賭試運氣

抖暑近兩個月，新馬季今日(1日)終於在沙田馬場開鑼喇！今日雖然掛起1號風球，但仍然陽光普照，無阻馬迷熱情，上午11時許已有不少人急不及待入場，在沙圈觀賞開鑼的醒獅表演，入場馬迷可獲贈新一馬季的賽事月曆。

馬會指，今日3T彩池將注入1350萬金多寶，若以10港元一注獨中，估計彩金可高達2000萬港元；而四重彩及四連還合併彩池將注入300萬金多寶，分別在第6、8及10場各增加100萬金多寶。另外，六環彩六多寶有超過190萬累積多寶，估計買10港元獨中，彩金可高達500萬。

首場賽事於下午1時開始，現場氣氛頗為熱烈，看台坐滿馬迷，馬匹接近終點時，眾人亦按捺不住興奮之情，紛紛大叫：「上啊！」市民劉小姐與母親入場，指自己是首次入場，有感氣氛不錯，笑言因不懂賭馬，只會小試牛刀投注100港元左右，「志在參與吓」。

來自台灣的情侶余先生及莊小姐來港旅遊，得悉馬季開鑼，特意入場感受氣氛，二人均稱現場人多熱鬧，會小賭投注「試試運氣」。馬迷梁先生經常入場觀看賽事，一年會入場數十次，指已「成個幾月冇馬跑」，故特意入場，今日會投注300港元。

另外，今日第3場賽事為特首盃，以往多由現任特首或政務司司長主持頒獎，惟因近日政治風波，特首林鄭月娥一早明言會「潛水」，各政府高官亦不見蹤影，改由賽馬會主席周永健頒獎，場面尷尬。