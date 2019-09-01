港孩無禮84%少講「唔該」　家長大多卸責學校

有調查發現不少「港孩」無禮貌和喜愛駁斥長輩，但大部分家長將教育責任推卸到學校。香港家庭教育學院上月進行「香港學童禮貌表現」調查，訪問539名家長，當中40%人的子女正就讀幼稚園，小學及中學家長則分別佔37%及23%。結果顯示，84%受訪者的子女在過去一個月，未有經常主動說「唔該」和「謝謝」，從不主動道謝的有近20%。54%受訪家長就指，其子女很少或從不主動與人打招呼或點頭微笑。另有90%家長稱，其子女在意見不合時會駁斥或責罵長輩。

調查同時發現，近70%受訪家長認為以身作則重要，不過僅得26%會在子女做出無禮行為時，經常指正。72%家長不認為家庭教育在培育孩子禮貌方面有最大責任，近55%人認為學校教育的責任更大。超過20%家長很少甚至從不在家教育子女做有禮孩子，及灌輸禮貌的重要性。

家庭教育學院董事余榮輝指，調查反映家長認知上知道應為子女作榜樣，但實際上則未能做到，舉例不少家長與長輩交談時只顧望手機、敷衍回應，但當子女效法時又認為不妥，「好多嘢係見微知著，如果大人本身無禮貌，耳濡目染下細路仔都好難學」。他又指，家長認為教育孩子有禮最大責任在於學校，這項心態需要調整，「唔應該(子女)返咗學就推晒責任畀學校。」

對於調查發現90%子女在意見不合時會駁斥長輩，余指出，現今學童不少勇於表達自己對是非對錯的想法，但並非每個家長都願意聆聽子女的聲音，「有啲家庭融洽啲，通常會聆聽咗先，如果覺得想法有偏差，可以慢慢再調整。」