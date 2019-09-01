修例風波：荃灣集會上訴失敗　警指有福建人反對

申請人范國威出席公眾集會及遊行上訴委員會聆訊。(陳亦瀅攝)

反對修訂《逃犯條例》風波未完，有市民計劃於明日(2日)在荃灣公園發起集會，讓有意參與罷工罷課的人士表達訴求，但警方早前就集會發出不反對通知書，申請人決定提出上訴。公眾集會及遊行上訴委員會今早(1日)召開聆訊，最後上訴委員會大多數委員認為，集會對公眾人士及其他使用公眾場地人士的權利帶來影響，對秩序構成威脅，因而決定駁回上訴，維持警方決定。

警方代表、荃灣區助理指揮官邵豐祺在聆訊時提到，有福建人在荃灣居住，而早前曾發生與福建人有關的衝突事件，包括公然挑戰福建人，再加上他們接獲不少福建人反對是次集會，因此發出不反對通知書。

代表申請方的大律師郭憬憲質疑警方偏聽，指警方僅收到某些派別的聲音，集會由年輕人籌辦，申請者得廿多歲，舉辦集會是為了自身將來發表意見，認為如警方有參考年輕人的聲音，或會有不同的決定。

聆訊期間，集會申請者范國威曾接納上訴委員會的建議，要求參與集會的市民除下口罩、把集會地點由荃灣公園更改至葵涌運動場，惟要求警方須承諾出示委任證和不再喬裝示威者，但警方指葵涌分區的代表未有出席，不能作出決定。