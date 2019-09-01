網民熱話：知錯能改！　七人車司機有禮行為獲讚

做錯事死不悔改，當然惹人討厭，而有時只要一個簡單手勢，就可以消弭紛爭。近日有私家車司機行駛途中，突然抽頭cut線，致鄰線車輛「窒一窒」。司機其後駛回原線，並向鄰線車輛打出一個「5」字手勢致歉，其舉動獲網民讚賞。

事件發生在上月29日，地點為香港仔南風道。從拍片司機Ng Shi Kwan Bowie在Facebook群組「馬路的事討論區」上載影片所見，當時正駛近一個燈位，忽然左方一輛七人車向右cut線。司機見狀，立即煞掣兼響按。其後，七人車司機駛回原線，再降低車窗，向後打「5」示意。這種馬路禮儀，令拍片司機怒氣全消，並在影片留言謂：「有錯就要認。見你多次舉手致歉，怒火立刻冇咗。希望各位馬路上嘅駕駛者互相忍讓。」

雖然是小事一宗，但七人車司機的有禮行徑，亦引來了網民讚賞，有人坦言：「其實道歉咗真係乜事都冇。」有網民則聯想到了另一種令人討厭的駕駛者：「自己明明錯咗仲要大聲夾惡嘅人。」亦有網民猜測七人車司機「抽頭嘅目的」，不知其是否入錯線，抑或另有原因。

網民有話說：

Tak Wing：有啲真係冇心嘅，有畀5，就算數

Gary Lee：黃金右手一手，誰與爭鋒

Louis Kwan：道歉咗就算啦

※緊貼網民熱話，掌握最熱話題，請關注網民熱話fb：