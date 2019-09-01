修例風波：警昨闖太子站圍捕拘63人　13歲男童身上檢汽油彈

反修例衝突持續，昨日（8月31日）有警員到多個港鐵站進行搜捕，包括太子及旺角站，有不同傳媒片段顯示，大批沒有裝備的市民被速龍小隊揮警棍毆打，事件惹來爭議。警方今日（9月1日）下午再就行動交代案情。警方指，昨晚10時30分，警方收到市民及港鐵報告，指有人在太子站破壞物品，約10分鐘後再收到報案，指有2批市民在太子站車廂內發生肢體衝突。

警方接報到場，並拘捕54男9女（13至36歲），他們分別涉嫌非法集結、藏有攻擊性武器、藏有爆炸品及刑事毀壞。行動中，警方檢獲雷射筆、防毒面具、彈叉、頭盔、盔甲等物品，其中在太子站拘捕一名13歲男童，於其身上檢獲2個汽油彈及2個火機。事件中，5名被捕人士需要送院，其中2人經治理後已經出院，另有3人被帶返警署後需送院。

警方表示，在港鐵站內縱火後果不堪設想，批評有人破壞站內設施，又指案件仍在調查中，不排除稍後有更多人被捕。至於事發時是否有警員揮棍毆打沒有反抗的市民，以及有記者指警方昨日拒絕傳媒採訪，警方指詳情需留待明日（2日）的警方例行記者會上，始能作進一步交代。