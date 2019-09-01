政Whats噏：賣港求榮勾結外國　民主阿婆當街被舉牌指罵

網絡流傳一段短片，見到被中央點名狠批為「禍港四人幫」之一嘅民主阿婆、前政務司司長陳方安生，喺灣仔街頭當街被人爆粗罵「Ｘ街」、「八婆」，又被兜口兜面大鬧是漢奸賣國賊，賣港求榮，同埋勾結外國人出賣香港，不得好死。

當時民主阿婆身處皇后大道東與太原街交界嘅行人路上等的士，一名身穿藍白間條Ｔ恤嘅男子上前，用手持寫上賣港求榮嘅紙牌擋喺佢面前，不停咁向民主阿主阿婆話：「你鍾意玩嘢，好鍾意玩嘢」，仲鬧佢「你睇下，你出賣香港呀！不得好死。」民主阿婆即時面黑。

該名男人又不停指住民主阿婆，鬧佢「賣港求榮、賣國賊；陳方安生、賣國賊，不得好死、八婆，的士都唔做你生意，話畀你聽(你)真係Ｘ街嚟㗎，好人唔人做，出賣香港。」

另一名身穿藍色裇衫嘅男子就提及阿主阿婆已過世嘅阿叔、有「康復之父」之稱嘅方心讓，話方心讓好好，直指民主阿婆唔應該咁樣，民主阿婆就反駁：「你覺我做咗啲乜嘢出嚟？」該名穿Ｔ恤嘅男子又大嗌「你自己睇睇，漢奸走狗陳方安生。」

兩名男子直指民主阿婆唔應該去美國，但民主阿婆就回應話年年都去美國，即被罵「你唔應該(去美國)，你出賣香港咁樣有乜好處？」又大罵民主阿婆搞到香港變成咁，搞到佢冇啖好食，民主阿婆隨即反駁：「係我搞㗎？大家可以有唔同意見」又反問：「我搞㗎？」

跟住民主阿婆上的士，該名穿Ｔ恤男子繼續罵「你勾結外國人出賣香港，你去美國都畀人撞死，你去美國都不得好死，八婆，你搞到香港冇啖好食，你驚就唔好走喇！」