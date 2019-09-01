修例風波：「國難五金」涉藏武8人被捕　警檢斧頭及假記者證

昨日(31日)下午2時50分，警方接獲報案，表示有人在西區第三街一店舖外分發懷疑攻擊性武器。警方到場調查，在店門外發現2支通渠水、10多個噴壺及8支噴漆，警方向店舖負責人查問，惟對方未能解釋物品用途。

警方指，鑑於近期大型示威活動期間，有示威者以腐蝕性溶體攻擊警務人員，懷疑店舖正製作具攻擊性的工具，遂作仔細查問，期間店內人士表現不合作，堅拒出示身份證明文件，其後更自行反鎖店內。警方懷疑店內藏有非法物品，經多次勸喻及警告無效，乘店舖負責人開門之際，趁機進入店內。

警方在店內發現連負責人在內共6男2女(20至33歲)，在店內閣樓地下發現4把斧頭，遂以涉嫌藏有攻擊性武器拘捕8人。警方及後在被捕人代表律師見證下作徹底搜查，再搜獲4把斧頭、2袋合共約200個棒球、一台懷疑可以用作發射棒球的強力吹風機、數個噴壺及12張記者證，其中3張記者證上的個人資料及照片，屬於其中3名分別報稱為商人、銀行職員及化妝師的被捕人士，惟警方向警察公共關係科查證及經網上搜查後，發現並無相關傳媒機構資料。

8人被帶返西區警署扣查，其中2女1男報稱不適，需送往瑪麗醫院治理。案件交由西區警區重案組跟進，調查目前仍在進行中，不排除稍後有更多人被捕。據悉，涉事商店為多次在示威遊行地點附近設臨時店，以廉價出售頭盔、口罩、手套等防具的五金店「國難五金」，其發言人已證實事件，並已由律師聯絡被帶走人士。