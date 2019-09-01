政Whats噏：世界不再彩色　陳沛然有幾隻色嘅波衫唔敢着

近期好多市民擔心自己嘅人身安全，連着咩色衫出街都要諗過度過。立法會醫學界議員陳沛然(Pierre)都有呢個煩惱，佢話望住屋企嗰10幾件波衫好迷惘，因為唔知着邊件衫好！唔通佢有選擇困難症？

Pierre出晒名係波牛，自稱正職係足球員，興趣先係做醫生。唔好睇佢成日講笑，其實佢都好認真對待醫生呢個專業。就好似喺最近示威活動佢都有出去幫手做人道救緩，差唔多晚晚都走上街頭拯救傷者，幫人急救，成個戰地醫生咁。

由於佢經常四出同朋友踢波，所以佢儲埋好多件波衫。佢話呢啲波衫都係過去20年嚟，同10班唔同嘅朋友踢波，參加唔同比賽儲落嚟，又話波衫唔係名牌唔貴，但勝在有感情。

日前佢喺Facebook貼文，好感慨咁話：「世界本來應該是彩色的，以及多姿多采的。」乜嘢令佢望住啲七彩繽紛嘅波衫咁愁呢？佢話有5隻色唔敢着。究竟係邊5隻色令佢咁驚呢？佢話依家佢唔敢着紅、黃、藍、白、黑既波衫，驚夜晚喺橫街窄巷行有危險。

咁又係，事關依家着乜嘢顏色嘅衫就標籤你係邊類人，例如紅色代表五星旗、黃色就係當年違法佔領行動(佔中)代表色，藍色就係支持政府同撐警，白色同黑色相信唔使講，分別代表支持同反對修例嘅人。真係着乜都死，點算好呢？

有網友分享，同Pierre有同樣嘅煩惱，話831當日有足球比賽，下晝喺港島，而佢隊波係黑色衫，問Pierre佢應該點樣偷運件衫去比賽喎。既然連顏色都咁難揀，有網友就幫Pierre揀埋一份，着乜嘢色？叫佢着粉紅色或者彩虹色喎。唔知佢點諗呢？