主動脈撕裂死亡率高　胸口劇痛要盡快檢查

胸口劇痛除了是心臟病發的症狀外，還有可能涉及另一「隱形殺手」，即主動脈撕裂!心臟科醫生指出，此一突然其來的撕裂，痛楚猶如身體內部被撕開或刀割，稍一拖延治療，2日內死亡率高達50%。醫生提醒，雖然主動脈撕裂發病率不算高，但患有高血壓、馬凡氏綜合症及孕婦較高危，而男士又較女士更常見，平均發病年齡約為63歲，呼籲市民絕不應忽視突發性胸口劇痛，一旦察覺有異，須盡快接受詳細檢查。

身兼港怡醫院心臟導管治療中心總監的心臟科名譽顧問醫生謝德新表示，主動脈是人體最大的動脈，負責輸送血液及養份至身體各部分。主動脈撕裂，意指本應位於血管內膜內流動的血液，因內膜與中膜之間出現裂縫，血液因此衝破內膜，流入中膜與外膜之間的假腔之中，由於主動脈高壓力，撕裂可以沿着動脈一直延伸，甚至有機會衝破血管外膜，使主動脈破裂造成出血，危及性命。

謝德新指出，撕裂可延伸不同器官，帶來嚴重後果，例如撕裂至頸動脈，甚至腦部，可因阻塞血管而導致中風；假如撕裂向心臟延伸，便有機會引發心包積血及急性心臟衰竭等；若延伸至腳部，更有可能令下肢缺血。據估算，每年每10萬人中，約有3人患上主動脈撕裂，不算常見，但危險程度卻極高，主動脈撕裂後每過1小時，死亡率即上升1%；2日後的死亡率更上升至50%；延遲2星期治療的話，死亡率高達75%。

謝德新續說，一般的抽血及心電圖檢查，有助醫生找出心臟病發機會，但未必能從中看到主動脈撕裂，即使進行胸腔X光檢查，仍有一至兩成患者的X光片呈正常狀態，因此建議患者嘗試作進一步的詳細檢查，如較準確的血管電腦掃描，以排除主動脈撕裂的可能性，亦呼籲高血壓患者須依從醫生指示，依時服藥，並定時檢查血壓及保持健康飲食生活，維持血管健康。

36歲的龔先生本身患有高血壓，在3月的某一天突然感到胸口劇痛，背部更出現撕裂性的強烈痛楚，由太太協助召救護車送院治療，及後接受血管電腦掃描，發現主動脈撕裂。龔先生提到患高血壓前，曾經常到健身室舉啞鈴。謝德新提醒舉啞鈴屬劇烈運動，會增加血壓，患者應盡量避免。