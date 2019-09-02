警擎槍擒刀錘5匪　疑犯最細16歲

警方就昨午一宗企圖行劫案，拘捕5名本地男(16至33歲)，其中一人亦涉及危險駕駛，現正被扣查。深水埗警區重案組第3隊偵緝督察謝佑謙昨午2時17分，一輛白色私家車駛至在長沙灣道212號地下一間鐘錶舖，4名戴鴨咀帽、口罩及穿深色衫褲，分別手持西瓜刀及鐵錘賊人跳落車，並闖至上址門外，試圖進入該錶舖；惟發覺玻璃門上鎖，賊人利用西瓜刀狂劈玻璃門，但無法將門打開，隨即返回接應私家車，沿長沙灣道往美孚方向逃去。

警方接報後展開調查，並通知同僚協助，約於下午2時30分，新界北總區交通部執行及管制組特遣隊人員一輛「隱形戰車」，於吐露港公路往粉嶺方向狂飆，期間胡亂切線，隨即尾隨追截，追至粉嶺公路往落馬洲方向近古洞時，私家車失控撞壆停下。警員見狀落車擬上前查看，車上各人落車逃走，其中有人仍手持利器；警員發出口頭警告後，拔出佩槍戒備，並合力將5名疑人制服。經調查後，證實私家車及上述5人涉嫌與劫案有關。

警員於車內搜出3把西瓜刀、1把剌身刀、1柄鐵錘、2支天拿水、鴨咀帽、口罩、手套及頭套，相信是賊人犯案時使用的武器及衣物，涉案5人，包括一名年齡僅16歲的少年，全部涉嫌企圖行劫，其中相信負責駕車的疑犯，亦涉嫌危險駕駛被捕，全部扣查。警方亦就該案件呼籲，如有市民可就上述案件提供任何資料，可致電與負責接手調查的重案組聯絡。